За минувшие сутки было проведено 7694 молекулярных теста (ПЦР) и 765 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 272,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,1%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 6321 человек, второй дозой - 5249. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 288 749 человек, обеими дозами – 131 540 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 211 011 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 195 551 человек, декларированы 152 240 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7768 человек, декларированное число больных составляет 51 079.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3510 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7103 смерти.