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За минувшие сутки в Литве подтверждено 760 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщает Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 760 новых случаев, 16 человек скончались
© Vidmantas Balkūnas

В статистику включены 4 случая смерти, которые имели место раньше.

За сутки выздоровел 1081 человек.

Всего с начала пандемии в Литве заболели 184 208 человека, 132 326 выздоровели, 46 722 – еще болеет.

Всего скончались 2867 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 74 213 человек, двумя дозами – 25 231.

За минувшие сутки проверили 8028 тестов, всего с начала пандемии сделано 1 947 747 тестов.

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