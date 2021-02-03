Коронавирус в Литве: 760 новых случаев, 16 человек скончались

В статистику включены 4 случая смерти, которые имели место раньше.

За сутки выздоровел 1081 человек.

Всего с начала пандемии в Литве заболели 184 208 человека, 132 326 выздоровели, 46 722 – еще болеет.

Всего скончались 2867 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 74 213 человек, двумя дозами – 25 231.

За минувшие сутки проверили 8028 тестов, всего с начала пандемии сделано 1 947 747 тестов.