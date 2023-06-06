Коронавирус в Литве: 76 новых случаев, скончался один человек

Сейчас болеют 1 008 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 687 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 731. За сутки госпитализировано 11 пациентов, в больницах занято 43 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечится 1 пациент.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 24,2. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 30.