Коронавирус в Литве: 76 новых случаев, скончался один человек

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За прошлые сутки в Литве выявлено 76 новых случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 15 человек, скончался один человек, сообщил Департамент статистики.
С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9673 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 318 865.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 39,6.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 69.
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