Коронавирус в Литве: 7538 новых случаев и 11 смертей

Трое скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.
Из установленных случаев 6463 были первичными, 1070 – вторичными и пять пациентов заразились в третий раз.
С пятницы повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1577 человек, из них 102 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 14,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 800 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 5131,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 46,3%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 756,2 тыс. человек, от этой болезни умерло почти 8 тыс. человек.
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