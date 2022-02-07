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За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 538 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 7538 новых случаев и 11 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Трое скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

Из установленных случаев 6463 были первичными, 1070 – вторичными и пять пациентов заразились в третий раз.

С пятницы повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1577 человек, из них 102 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 800 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 5131,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 46,3%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 756,2 тыс. человек, от этой болезни умерло почти 8 тыс. человек.

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