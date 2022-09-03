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За минувшие сутки в Литве выявлен 751 новый случай заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 751 новый случай и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 567 человек, повторно - 180, в третий раз - 4.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 427,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 43,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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