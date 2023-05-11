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За прошлые сутки в Литве выявлено 75 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 24 человека, скончался один человек в возрасте 80-89 лет, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 75 новых случаев, скончался один человек
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 1 555 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 674 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 319 306. За сутки госпитализировано 13 пациентов, в больницах заняты 59 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 35,8. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 74.

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