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За минувшие сутки в Литве подтверждено 75 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил в субботу Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 5998 молекулярных (ПЦР) и 8340 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 72,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1%.
Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом заболели 27 8328 человек.
Коронавирус унес жизни 4364 человек.
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