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За минувшие сутки в Литве выявлено 746 новых случаев заболевания COVID-19, фиксирована одна смерть от коронавируса, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики во вторник.
Коронавирус в Литве: 746 новых случаев, один летальный исход
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые раз этим заболеванием заразились 568 человек, во второй — 161, в третий - 17 человек.

В больницах на лечении находится 164 пациента с COVID-19, из них семь - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 209,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 17,5%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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