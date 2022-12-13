Коронавирус в Литве: 746 новых случаев, один летальный исход

Впервые раз этим заболеванием заразились 568 человек, во второй — 161, в третий - 17 человек.

В больницах на лечении находится 164 пациента с COVID-19, из них семь - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 209,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 17,5%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.