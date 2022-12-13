Коронавирус в Литве: 746 новых случаев, один летальный исход

Впервые раз этим заболеванием заразились 568 человек, во второй — 161, в третий - 17 человек.
В больницах на лечении находится 164 пациента с COVID-19, из них семь - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 209,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 17,5%.
В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Первая поездка на поезде из Вильнюса в Варшаву: что ждет, какие неудобства, и к чему надо готовиться
12 часов и 40 минут– столько длилась первая, спустя...
Исторически снежные зимы в Литве: сегодня все не так уж и плохо
Сообщения о снегопаде и вызванных стихией неудобствах...
Из-за обильного снега коммунальщики не могут вовремя вывезти мусор
Из-за больших сугробов мусоровозы не могут подъехать к...
Метель из Литвы не уйдет, ожидается еще одно неприятное явление
Во вторник циклон немного сдвинется на север. Ночью...
Парламент Литвы намерен принять закон о десоветизации общественных пространств
Во вторник парламент Литвы планирует проголосовать по...