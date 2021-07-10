За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 18 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,7%.
За минувшие сутки был сделан 5297 молекулярных тестов (ПЦР) и 4848 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 167 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4398 человек.
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