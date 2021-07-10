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За минувшие сутки в стране было выявлено 74 новых случая коронавируса, один человек скончался, сообщил в субботу Департамент статистики.
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,lauko, kavinė, darbuotojas,padavėja,
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,lauko, kavinė, darbuotojas,padavėja,
© DELFI / Andrius Ufartas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 18 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,7%.

За минувшие сутки был сделан 5297 молекулярных тестов (ПЦР) и 4848 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 167 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4398 человек.

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