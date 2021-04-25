Коронавирус в Литве: 729 новых случаев, скончались 5 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 729 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 10 тыс. 59 молекулярных тестов (ПЦР) и 6619 антигенных тестов на COVID-19 на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 539,5 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,7%.
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