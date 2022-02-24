Коронавирус в Литве: 7273 новых случая и 15 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 6148 случаев были первичным заражениями, 1081 – вторичным и 8 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1808 человек, из них 107 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 885,8 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 336 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3499,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 49,6%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.

Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, полностью привитыми были 4 из них.