Коронавирус в Литве: 726 новых случаев, скончались 6 человек

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За минувшие сутки в стране было выявлено 726 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
В стране было проведено 8 460 молекулярных (ПЦР) и 5 449 тестов на антигены на коронавирус.
За последние 14 дней показатель новых заболеваний на 100 тысяч жителей составил 501,2 случая, доля положительных тестов за последние семь дней - 6,2 процента.
Всего с начала пандемии в Литве COVID-19 заболел 233 тысячи 631 человек.
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