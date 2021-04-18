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За минувшие сутки в стране было выявлено 726 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 726 новых случаев, скончались 6 человек
© Vidmantas Balkūnas

В стране было проведено 8 460 молекулярных (ПЦР) и 5 449 тестов на антигены на коронавирус.

За последние 14 дней показатель новых заболеваний на 100 тысяч жителей составил 501,2 случая, доля положительных тестов за последние семь дней - 6,2 процента.

Всего с начала пандемии в Литве COVID-19 заболел 233 тысячи 631 человек.

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