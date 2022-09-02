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За минувшие сутки в Литве выявлено 726 новых случаев заражения COVID-19, зафиксированы две смерти от коронавируса, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 726 новых случаев и 2 смерти
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразились 535 человек, повторно - 181, в третий раз - 10.

По последним данным, в больницах проходят лечение 106 пациентов с COVID-19, из них 8 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 449,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 43,9%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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