Коронавирус в Литве: 7237 новых случаев и 15 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 6 148 случаев были первичным заражениями, 1081 – вторичным и 8 пациентов заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1808 человек, из них 107 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 885,8 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 336 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3499,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 49,6%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.
Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, полностью привитыми были 4 из них.
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