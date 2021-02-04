aA
За минувшие сутки в Литве подтвержден 721 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщает Департамент статистики.
Karantinas
Karantinas
© DELFI / Andrius Ufartas

В статистику включены 6 случаев смерти, которые имели место раньше.

За сутки выздоровел 1442 человека.

Всего с начала пандемии в Литве заболели 184 948 человек, 133 994 выздоровели, 45 753 – еще болеют.

Всего скончались 2885 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 75 804 человек, двумя дозами – 30 241.

За минувшие сутки проверили 8855 тестов, всего с начала пандемии сделано 1 957 327 тестов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Каунасе от коронавируса уже прививают учителей, в Вильнюсе и Клайпеде вакцинация начнется на следующей неделе (8)

В Каунасе от COVID-19 привили около 2000 педагогов, в...

Правительство Литвы решило пока не смягчать карантин парикмахерские и салоны красоты требуют объяснений (93)

В среду правительство Литвы приняло решение пока не...

Вакцина от коронавируса: что известно об американском препарате Novavax (4)

Еще одна вакцина от коронавируса - американская Novavax...

В Шяуляй от коронавируса скончался молодой украинец (35)

В Шяуляй от коронавируса скончался молодой украинец....

Глава МИД Литвы: вакцинация становится геополитическим вызовом (12)

Вакцинация от коронавируса становится...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: послабления, возможно, будут на следующей неделе (25)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду...

Коронавирус в Литве: 721 новый случай, 12 человек скончались (1)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 721 новый случай...

В энергопроекты в Литве планируется не пускать связанные с БелАЭС компании (6)

Правящие намерены еще больше ограничить возможности...

Проживающий в Литве соратник Навального: возьмитесь за деньги Путина (55)

Заключение лидера российской оппозиции Алексея...

В Каунасе от коронавируса уже прививают учителей, в Вильнюсе и Клайпеде вакцинация начнется на следующей неделе (8)

В Каунасе от COVID-19 привили около 2000 педагогов, в...