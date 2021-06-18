aA
За минувшие сутки в Литве подтверждено 72 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 6 тыс. 18 молекулярных (ПЦР) и 5 тыс. 632 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 83,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,1%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва перешла на новый этап: в центрах вакцинации пусто (2)
В центрах вакцинации людей немного. Среди собравшихся...
Минздрав Литвы планирует прививать жителей от COVID-19 на пляжах (25)
Минздрав Литвы планирует прививать жителей от COVID-19...
Коронавирус в Литве: 72 новых случая, скончался один человек
За минувшие сутки в Литве подтверждено 72 новых случая...
На Литву надвигается рекордная жара, в Каунасе будет до 35 градусов (10)
В Литву идет жаркая погода, а в Каунасе прогнозируют...
В Литве впервые обнаружен дельта-штамм коронавируса из Индии выясняют, кто сидел в самолете рядом с этим человеком (79)
В Литве впервые выявлен вызывающий обеспокоенность...