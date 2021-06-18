Коронавирус в Литве: 72 новых случая, скончался один человек

За минувшие сутки было проведено 6 тыс. 18 молекулярных (ПЦР) и 5 тыс. 632 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 83,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,1%.