Коронавирус в Литве: 72 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9695 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 696 случаев. В данное время болеет 701 человек.

За последние сутки в стационар переведены 4 пациента. В больницах заняты 24 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 человека.