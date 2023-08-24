Коронавирус в Литве: 72 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9695 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 696 случаев. В данное время болеет 701 человек.
За последние сутки в стационар переведены 4 пациента. В больницах заняты 24 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 человека.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 20,5 случая.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 54.
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