24 августа 2023 г. 10:43

Коронавирус в Литве: 72 новых случая, без летальных исходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
За прошлые сутки в Литве выявлено 72 новых случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 29 человек, сообщило Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9695 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 696 случаев. В данное время болеет 701 человек.

За последние сутки в стационар переведены 4 пациента. В больницах заняты 24 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 человека.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 20,5 случая.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 54.

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