Коронавирус в Литве: 719 новых случаев и одна смерть

Впервые заразилось 572 человека, повторно - 140, семь человек заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 102 человека, из них один - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 173,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 36,6%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эпидемиологическая карта Литвы окрашивается в черный цвет: в других зонах только три муниципалитета
За минувшие сутки в Литве было выявлено 719 новых случаев...
Delfi – итоги недели: отставка Джонсона, цели Путина, Байрактар из Литвы
Подводим итоги уходящей недели с литовским...
В списке подозреваемых в убийстве 15-летней - и рецидивист
Прокуроры не спешат делиться информацией о...
Правительство Литвы решило запретить бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов
Правительство Литвы в четверг решило поддержать...
В Японии стреляли в бывшего премьера Синдзо Абе. Японские СМИ сообщают, что он скончался
В японском городе Нара неизвестный стрелял в бывшего...