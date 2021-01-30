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За минувшие сутки в Литве подтверждены 718 новых случаeв коронавируса, от этого заболевания скончался 21 человек, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 718 новых случаeв, скончался 21 человек
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 2341 человек.

Кроме того, в общую статистику смертей включен еще 4 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 181 734 случая COVID-19, 129 043 человека выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 2787 человек.

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