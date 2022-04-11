Коронавирус в Литве: 718 новых случаев и 7 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 627 случаев были первичными заражениями, 89 - вторичными, два человека заразились в третий раз.
Это минимальное число новых случаев заражения с середины декабря прошлого года.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 940 человек - примерно на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 45 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 927,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 25,4%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.
Все умершие от COVID-19 были старше 70 лет. Один из них был полностью привит.
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