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За минувшие сутки в Литве выявлено 711 новых случаев заражения COVID-19, умерли четыре человека, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
COVID-19
COVID-19
© Scanpix

Один из скончавшихся принадлежал к возрастной группе 30-39 лет, он не был привит.

Впервые заразились 536 человек, повторно - 168, в третий раз – 7 человек.

В больницах проходят лечение 186 пациентов с COVID-19, из них 13 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 386 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 31,7%.

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В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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