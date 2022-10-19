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За минувшие сутки в Литве выявлено 710 случаев коронавируса (COVID-19), смертей не зафиксировано, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 710 новых случаев, смертей не зафиксировано
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки коронавирус в первый раз зафиксирован в 564 случаях, повторно заразились 146 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 263 538. Сейчас болеют 14 129 человек, в больницах заняты 156 коек для больных коронавирусом.

За сутки из-за COVID-19 госпитализированы 25 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 10 человек.

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С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 369 человек.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 568.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней, приходящихся на 100 000 жителей, составляет 324,1 случая.

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