Коронавирус в Литве: 7057 новых случаев и 9 смертей

8 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 677 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9180 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1086 человек, 100 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 25 000 молекулярных (ПЦР) и 3300 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 2005 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 24,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 589 100 человек, от этой болезни скончались больше 7700 человек.