Коронавирус в Литве: 7054 новых случая и 11 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 5 954 случая были первичным заражениями, 1096 – вторичными и четыре пациента заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1390 человек, из них 68 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 975 тыс. человек, от этой болезни умерло более 8,6 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос составил 2213 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 48,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Все скончавшиеся за минувшие сутки были старше 60 лет, полностью привитым был один из них.