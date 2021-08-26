Коронавирус в Литве: 703 новых случая, скончались 7 человек

Трое умерших относились к возрастной группе 70-79, двое были старше 80 лет, один - старше 50 и один человек - старше 60 лет.
Все они были либо не привиты, либо привиты не полностью.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 282,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,7%.
За минувшие сутки было сделано 7281 молекулярный (ПЦР) и 6945 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 296 тыс. 96 человек, из них всё еще больны 6835.
От коронавируса в Литве скончались 4513 человек, из них 23 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9185 смертей.
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