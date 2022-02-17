Коронавирус в Литве: 7 620 новых случаев и 9 смертей

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1736 человек, из них 98 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 842,2 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,2 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 4555,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки от коронавируса вакцинировано 69,6% населения.

Скончавшиеся за сутки от COVID-19 были старше 60 лет, полностью привитыми были четверо из них. Более половины скончавшихся принадлежали к возрастной группе 80–89 лет.