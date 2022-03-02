aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 993 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 10 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 6993 новых случая и 10 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Из выявленных за минувшие сутки 5 982 случая были первичным заражениями, 1003 – вторичным и восемь пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1612 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 84 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 913 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 418 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2790 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,1%.

Статьи по теме:
Снижается уровень заболеваемости коронавирусом, решается вопрос оставшихся ограничений  (20)

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинировано 69,6% жителей.

Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, большинство их них старше 70-ти лет, полностью привиты – 5.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Mauricas: būsto kainos rauna stogą – kada ši beprotybė aprims

Delfi Plius Renata Valatkienė

Bandymas rasti vyrą po keturiasdešimties: suvalkietis po pasimatymo kvietė pasimylėti tiesiog mikriuke, o žvejas apšaukė, kad ne taip laiko puodelį

Delfi Plius The Economist

Kaip vienas sakinys Zelenskį pavertė pavojingiausiu Putino priešu

„Anonymous“ įgyvendina savo pažadus: per 5 dienas apkartino gyvenimą ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai

Delfi Plius Greta Katkevičienė

Užgavėnių šventimas praeitame amžiuje: gąsdino vaikus, blynus vadino Kauno restoranų išmone, o didžiausias vargas buvo nesusituokusiems

Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Forumas „Pauzė“

Diskusija: tvarios empatiškos lyderystės ir verslo sėkmės koreliacija

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Rinkos chuliganams vadovaujantis Braukyla – apie kosminį augimą, ypatinguosius klientus ir pusės tūkstančio jaunėlių komandą

Delfi Plius Sniego pilys

Kur atsidūrė senųjų Kremliaus šulų šeimos po jų mirties ar atstatydinimo: istorija byloja apie nepavydėtinus likimus

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Sovietų ir arabų planas prieš Izraelį: tai turėjo išspręsti „žydų klausimą“ visiems laikams

TOP новостей

Война в Украине. Россия продолжает бомбить украинские города

Противостояние российской агрессии со стороны...

Помощь беженцам из Украины в Литве. Куда обращаться и как получить?

Чтобы прибывающим в Литву беженцам из Украины было...

Кубилюс: Путин допустил огромную ошибку

Европарламентарий Андрюс Кубилюс в передаче на Delfi TV...

"Путин понятия не имеет, что его ждет". Джо Байден обещает новые ответные меры (10)

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации...

Экономист о России: они сами в ступоре от сложившейся ситуации

Российская военная инвазия в Украине продолжается....