Коронавирус в Литве: 695 новых случаев, скончались 6 человек

Скончались трое человек старше 70 лет, по одному - в возрасте более 50, 60 и 90 лет. Из них полностью привитым был один, ему было более 70 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 288,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней не изменилась и составила 5%.

За минувшие сутки в стране было сделано 7637 молекулярных (ПЦР) и 7413 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 299 тыс. 532 человека, из них всё еще больны 7067 - этот показатель за сутки вырос.

От коронавируса в Литве скончался 4569 человек, из них 35 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9261 смерть.