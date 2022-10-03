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За минувшие сутки в Литве выявлены 69 новых случаев заражения COVID-19, фиксировалось 4 смерти от коронавируса, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Skiepijimas „Eurovaistinėje“
Skiepijimas „Eurovaistinėje“
© Organizacijos nuotr.

Впервые заразились 63 человека, повторно - 6, заразившихся в третий раз не было.

В больницах проходят лечение 156 пациентов с COVID-19, из них 11 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 564,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 38,1%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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