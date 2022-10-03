Впервые заразились 63 человека, повторно - 6, заразившихся в третий раз не было.
В больницах проходят лечение 156 пациентов с COVID-19, из них 11 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 564,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 38,1%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Почему пенсии в Литве такие маленькие: чем больше зарабатываешь, тем меньшую часть зарплаты получаешь
Система социального страхования в Литве выгодна для...
Две трети жителей Литвы за то, чтобы не впускать россиян
Почти две трети населения Литвы одобряют решение...
Министр обороны: Альянс должен пригласить Украину, а Литва одобрит ее членство в НАТО
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что...
Циклон принесет новую порцию осадков, где дожди будут самыми обильными?
В понедельник днем ожидаются осадки. Почти по всей...
Демонтаж скульптур на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро
Демонтаж советского памятника на Антакальнисском...