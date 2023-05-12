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За прошлые сутки в Литве выявлено 69 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 19 человек, летальные исходы не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 69 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 1 533 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 672 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 319 380. За сутки госпитализировано 14 пациентов, в больницах заняты 66 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 35,6. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 73.

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