За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2462 человека.
Кроме того, в общую статистику смертей включены 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была объявлена раньше.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 177 934 случая COVID-19, 121 907 человека выздоровели, 51 291 – продолжают болеть.
От коронавируса в Литве скончались 2688 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 599 человек, двумя дозами – 9021 человек.
За минувшие сутки было взято 7784 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 879 898.
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