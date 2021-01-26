За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2462 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была объявлена раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 177 934 случая COVID-19, 121 907 человека выздоровели, 51 291 – продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2688 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 599 человек, двумя дозами – 9021 человек.

За минувшие сутки было взято 7784 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 879 898.