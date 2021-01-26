aA
За минувшие сутки в Литве подтверждены 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Karantinas
Karantinas
© DELFI / Andrius Ufartas

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2462 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была объявлена раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 177 934 случая COVID-19, 121 907 человека выздоровели, 51 291 – продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2688 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 599 человек, двумя дозами – 9021 человек.

За минувшие сутки было взято 7784 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 879 898.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Нужна ли вам прививка от коронавируса и как действуют различные вакцины от Covid-19?

По всему миру развернулась программа массовой...

Советник президента: цель вакцинировать население до лета амбициозная, но достижимая (3)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы назвал...

Премьер-министр Литвы: через две недели посмотрим, какие ограничения можно смягчить или вообще отменить (35)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью на...

Министр о привитых вне очереди: вторую дозу получат, но заплатят штрафы (26)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал,...

Сертификат о вакцинации — обязательное условие для въезда в ЕС? (10)

В Евросоюзе намерены утвердить единый сертификат о...

TOP новостей

За окном - снегопад, жителям рекомендуют не ездить по лесным дорогам (13)

В Литве продолжается снегопад, поэтому как синоптик...

Предупреждение: количество случаев COVID-19 сокращается, но не стоит надеяться на послабления (32)

25 января состоялось заседание правительственной...

Aleksejus Navalnas Aleksejus Navalnas

"Крым не бутерброд", "водочка" и другие мемы. Как воспринимают Навального в Украине? (93)

Малая родина Анатолия Навального , отца российского...

Минздрав Литвы не собирает информацию о врачах, отказавшихся от прививок от COVID-19 (27)

Минздрав Литвы не собирает информацию о врачах,...

Эксперты рекомендуют правительству Литвы продлить карантин – в числе приоритетов школы и бизнес (5)

После заседания независимых экспертов, состоявшегося 25...