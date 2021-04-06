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За минувшие сутки в Литве было выявлено 686 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 686 новых случаев, 6 человек скончались
© Organizacijos nuotr.

За минувшие сутки был провели 3699 молекулярных тестов (ПЦР) и 1795 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 382,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

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