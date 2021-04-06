Коронавирус в Литве: 686 новых случаев, 6 человек скончались

За минувшие сутки был провели 3699 молекулярных тестов (ПЦР) и 1795 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 382,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.