Коронавирус в Литве: 686 новых случаев, 6 человек скончались

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 686 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались, сообщил во вторник Департамент статистики.
За минувшие сутки был провели 3699 молекулярных тестов (ПЦР) и 1795 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 382,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.
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