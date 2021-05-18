Коронавирус в Литве: 685 новых случаев, скончались 10 человек

aA
За минувшие сутки в Литве подтверждено 685 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 9 тыс. 793 молекулярных теста (ПЦР) и 8 тыс. 561 антигенный тест на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 546,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,4%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
1,5 млн. жителей Литвы автоматически получат "паспорт возможностей" (24)
Министерство экономики и инноваций Литвы подсчитало,...
Правительство Литвы в среду намерено менять условия карантина (16)
По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните ,...
Президентская служба: в субботу Науседа обращался не к участникам "Марша в защиту семей" (91)
Президентская служба утверждает, что в субботу...
Полиция назначила штраф мужчине, который перепачкал краской "радужную" скамейку (8)
Вильнюсская полиция нашла мужчину, который во вторник...
Вильнюсец заметил в реке необычное пресмыкающееся: могут ли они поселиться в Литве
На берегу реки Нерис, на участке за Лаздинай в сторону...