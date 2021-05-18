Коронавирус в Литве: 685 новых случаев, скончались 10 человек

За минувшие сутки было проведено 9 тыс. 793 молекулярных теста (ПЦР) и 8 тыс. 561 антигенный тест на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 546,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,4%.