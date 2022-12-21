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За минувшие сутки в Литве выявлено 684 новых случая заболевания COVID-19, зафиксированы три смерти от коронавируса, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в среду.
Коронавирус в Литве: 684 новых случая, скончались три человека
© DELFI / Andrius Ufartas

Впервые раз этим заболеванием заразились 512 человек, во второй — 154, в третий - 18 человек.

В больницах на лечении находится 153 пациента с COVID-19, из них девять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 200 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 15,6%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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