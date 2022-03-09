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За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 806 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
© DELFI / Andrius Ufartas

Из выявленных за минувшие сутки 5 737 случаев были первичным заражениями, 1064 – вторичным и 5 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1390 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 70 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 945 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,5 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2350,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 48,3%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Из 11 скончавшихся 5 были полностью привитыми. Все скончавшиеся были старше 70 лет.

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