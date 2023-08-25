25 августа 2023 г. 11:28

Коронавирус в Литве: 68 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
За прошлые сутки в Литве выявлено 68 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 23 человека, обошлось без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 695 человек, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 769 случаев.

Сейчас болеют 751 человек. За сутки госпитализированы 6 пациентов, в больницах лечатся 30 человек, двое из них – в реанимации.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 21,9 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 57.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии