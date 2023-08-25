Коронавирус в Литве: 68 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 695 человек, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 769 случаев.

Сейчас болеют 751 человек. За сутки госпитализированы 6 пациентов, в больницах лечатся 30 человек, двое из них – в реанимации.