Коронавирус в Литве: 673 новых случая и 19 смертей

13 умерших были не привиты или привиты не полностью.
В больницах сейчас проходят лечение 1143 пациента с COVID-19, 115 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 3,6 тыс. молекулярных (ПЦР) и 748 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 731,3 случая. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,5%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 511,6 тыс. человек, скончались - 7287 человек.
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