aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 673 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 673 новых случая и 19 смертей
© Vidmantas Balkūnas

13 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1143 пациента с COVID-19, 115 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 3,6 тыс. молекулярных (ПЦР) и 748 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 731,3 случая. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,5%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 511,6 тыс. человек, скончались - 7287 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Заражение "омикроном" отличается от других штаммов: симптомы могут появиться раньше и они - другие (5)

Симптомы "омикрон" отличаются от симптомов предыдущих...

Сообщается об очень молодой жертве COVID-19 в Литве: принадлежал к возрастной группе 10-19 лет (2)

Согласно данным Департамента статистики, за минувшие...

Литва на следующей неделе получит первое лекарство от COVID-19 (1)

На следующей неделе Литва получит первое лекарство от...

TOP новостей

Коронавирус в Литве: 673 новых случая и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 673 новых случая...

Заражение "омикроном" отличается от других штаммов: симптомы могут появиться раньше и они - другие (5)

Симптомы "омикрон" отличаются от симптомов предыдущих...

Литва на следующей неделе получит первое лекарство от COVID-19 (1)

На следующей неделе Литва получит первое лекарство от...

Витаутас Ландсбергис о распаде СССР: тогда произошло историческое событие огромного значения (67)

"Тогда произошло историческое событие огромного...

Темная сторона рождественской ночи в Вильнюсе: выпасть из окна, но продолжить праздновать

В рождественскую ночь (25-26 декабря) у полицейских...