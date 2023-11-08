Коронавирус в Литве: 671 новый случай заражения, скончались три человека

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Peršalimas
Peršalimas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
За прошлые сутки в Литве выявлен 671 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 179 человек, от коронавируса скончались три человека в возрасте 70-79, 80-89 и 90-99 лет, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 745 человек, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 342 947 случаев.

Сейчас болеют 8 164 человека. За прошлые сутки госпитализированы 25 пациентов. В больницах от коронавируса лечатся 150 человек, 10 из них – в реанимации.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 213,2 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 431.

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Источник
ru.DELFI.lt
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