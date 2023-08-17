Коронавирус в Литве: 67 случаев коронавируса, летальные исходы не зафиксированы

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 694 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 304 случая.

Сейчас болеют 450 человек. За сутки госпитализированы 5 пациентов, в больницах лечатся 16 человек, один из них – в реанимации.