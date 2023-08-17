17 августа 2023 г. 10:41

Коронавирус в Литве: 67 случаев коронавируса, летальные исходы не зафиксированы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
COVID-19
COVID-19
ФОТО: Reuters / Scanpix
За прошлые сутки в Литве выявлено 67 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразился 21 человек, обошлось без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 694 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 304 случая.

Сейчас болеют 450 человек. За сутки госпитализированы 5 пациентов, в больницах лечатся 16 человек, один из них – в реанимации.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 11,7 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 26.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии