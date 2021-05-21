Коронавирус в Литве: 664 новых случая, скончались 6 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 664 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 13 249 молекулярных (ПЦР) и 6481 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 497,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 4,7%.
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