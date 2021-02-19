Коронавирус в Литве: 663 новых случая, 13 человек скончались

За последние 14 дней уровень средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 243,2 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 192 986 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 178 126 человек, декларировано 129 590 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 8365 человек, декларированное число больных составляет 56 901.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3145 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6105 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 5754 человека, привитых второй дозой – 4226.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 113 208 человек, двумя дозами – 63 281 человек.

За минувшие сутки было проведено 7701 молекулярный тест (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 029 610.

Кроме того, за сутки проведено 458 антигенных тестов. В целом их выполнено 28 821.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,2%.