Сейчас болеют 1 398 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 679 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 319 778. За сутки госпитализировано 13 пациентов, в больницах занято 70 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 35,2. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 66.