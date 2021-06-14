Коронавирус в Литве: 66 новых случаев, скончались 3 человека

Это минимальное количество новых случаев с конца сентября прошлого года.
За минувшие сутки было проведено 1 тыс. 893 молекулярных (ПЦР) и 2 тыс. 219 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 122 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,2%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 тыс. 812 случаев COVID-19.
От коронавируса в Литве скончались 4342 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8793 смерти.
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