Коронавирус в Литве: 6554 новых случая и 11 смертей

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1817 человек, из них 111 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 862 049 жителей, от этой болезни умер 8251 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 4013,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,3%.