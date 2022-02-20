Коронавирус в Литве: 6554 новых случая и 11 смертей

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1817 человек, из них 111 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 862 049 жителей, от этой болезни умер 8251 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 4013,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,3%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За две недели литовцы потратили в Польше почти 6 млн евро: проблему видят в другом (20)
Согласно данным расчетов банковскими картами основных...
Профессор предупреждает, что новая пандемия неизбежна: этим летом необходимо принять меры (9)
Министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил в...
Анушаускас отреагировал на заявление Беларуси: предлагает увеличить оборонный бюджет, попросит союзников остаться (2)
В воскресенье министр обороны Арвидас Анушаускас...
Беларусь раскрывает карты: российские войска стягиваются не только к границе Украины, но и Литвы (88)
После учений в Беларуси не останется ни российских...
Глава МИД Литвы о действиях России: они все еще могут сделать шаг назад (69)
Опасения по поводу возможной войны в Украине в...