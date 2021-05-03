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За минувшие сутки в Литве было выявлено 655 новых случаев COVID-19, 5 человек умерли, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Šeštadienio Palanga
Šeštadienio Palanga

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 575,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

За минувшие сутки было проведено 5456 молекулярных тестов (ПЦР) и 3653 антигенных тестов на COVID-19.

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