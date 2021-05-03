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За минувшие сутки в Литве было выявлено 655 новых случаев COVID-19, 5 человек умерли, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 575,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.
За минувшие сутки было проведено 5456 молекулярных тестов (ПЦР) и 3653 антигенных тестов на COVID-19.
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