За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 575,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

За минувшие сутки было проведено 5456 молекулярных тестов (ПЦР) и 3653 антигенных тестов на COVID-19.