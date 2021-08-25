Коронавирус в Литве: 649 новых случаев, скончались 5 человек

Трое умерших относились возрастной группе 70-79, по одному - к возрастным группам 50-59 и 60-69, все они не были привиты.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 278,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,6%.
За минувшие сутки было сделано 7032 молекулярных (ПЦР) и 6985 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 295 тыс. 373 человека, из них всё еще больны 6669.
От коронавируса в Литве скончались 4505 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9175 смертей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сообщение Вильнюсского муниципалитета вызвало хаос среди родителей школьников (12)
В Литве в скором времени начнется учебный год. Как у...
В Вильнюсе планируется не только "Марш семей", но и контрмитинг у президентского дворца (13)
Литовская либеральная молодежь 10 сентября хочет...
Глава профсоюзов об отстранении от должности не сдавших тест: в этом кроется большая опасность (104)
Литовская конфедерация профсоюзов предупреждает, что в...
Министр культуры Литвы: судьбу памятника Цвирке будут решать муниципалитет и горожане вице-мэр обещает убрать его в середине сентября (6)
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что...
Глава МВД просит нелегалов потерпеть, поскольку некоторые жители Литвы живут еще хуже (2)
Глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала, что 14...