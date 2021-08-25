Коронавирус в Литве: 649 новых случаев, скончались 5 человек

Трое умерших относились возрастной группе 70-79, по одному - к возрастным группам 50-59 и 60-69, все они не были привиты.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 278,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,6%.

За минувшие сутки было сделано 7032 молекулярных (ПЦР) и 6985 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 295 тыс. 373 человека, из них всё еще больны 6669.

От коронавируса в Литве скончались 4505 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9175 смертей.