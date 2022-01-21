Коронавирус в Литве: 6478 новых случаев и 12 смертей

11 из 12 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 752 человека были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9354 человека.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 982 человека, почти на сто меньше, чем сутками ранее, из них 91 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 22,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2117,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 26,5%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 595,7 тыс. человек, от этой болезни скончались около 7,7 тыс. человек.
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