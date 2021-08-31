Коронавирус в Литве: 646 новых случаев, скончались 6 человек

Двое умерших были старше 60 и 70 лет, четверым скончавшимся было более 80 лет. Ни один из них не был полностью привит.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 283,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней не изменилась и составила 5%.

За минувшие сутки было сделано 6613 молекулярных (ПЦР) и 8992 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 298 тыс. 825 человек, из них всё еще больны 6995 - этот показатель за сутки снизился.

От коронавируса в Литве скончался 4561 человек, из них 33 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9279 смертей.