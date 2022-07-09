Коронавирус в Литве: 645 новых случаев и одна смерть

Впервые заразилось 518 человек, повторно - 125, 2 человека заразились в третий раз.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 196,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 38%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.